Brettener Ökofraktion will das Thema Klimaschutz stärker in den Fokus rücken

Was treibt die Brettener Gemeinderatsfraktionen um?

Was treibt die Brettener Gemeinderatsfraktionen aktuell um? Welche Themen beschäftigen sie? Was wollen sie nach der Sommerpause auf die Tagesordnung setzen? Und wo sehen sie den größten Handlungsbedarf in der Stadt? Die Brettener Nachrichten haben diesbezüglich bei den Fraktionen und Gruppierungen nachgehakt.

Für die Brettener Grünen ist angesichts der Corona-Krise der Klimaschutz allzu sehr aus dem allgemeinen Fokus gerückt. Das möchte die vierköpfige Gemeinderatsfraktion gerne ändern. Denn mitten im dritten Hitzesommer in Folge sei das Thema ungebrochen dringlich, erklärt Ute Kratzmeier.

Auswirkungen der Klimaerwärmung auch in Bretten spürbar

„Ich wünschte, wir hätten vor 30 Jahren nicht so sehr Recht gehabt mit unseren Klimaprognosen“, sagt sie und meint dies keineswegs besserwisserisch. Die aktuelle Weltlage empfindet sie als überaus bedrückend, die Auswirkungen der Klimaerwärmung seien auch in Bretten deutlich spürbar.