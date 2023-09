Freunde von edlen Tropfen dürften am 17. September auf ihre Kosten kommen. An diesem Tag findet zum 35. Mal eine Weinprobe auf dem Derdinger Horn statt. Dabei präsentieren sieben Weingüter sich und ihre Sortimente.

Die Weinprobe auf dem Derdinger Horn hat seit vielen Jahren ihren festen Platz im Oberderdinger Eventkalender. Traditionell findet die Veranstaltung, bei der Freunde und Liebhaber edler Tropfen auf ihre Kosten kommen, am dritten September-Wochenende statt. Dabei kann man nicht nur verschiedene Oberderdinger Rebensäfte verkosten, sondern auch viel Wissenswertes über die örtliche Weinbau-Historie erfahren – und das muss man für einen Besuch der Weinprobe auf dem Derdinger Horn am Sonntag, 17. September, wissen.

Anfahrt

Das Naturerholungsgebiet Derdinger Horn oberhalb von Oberderdingen erreicht man bequem zu Fuß, indem man innerorts unweit des FilpleBads von der Brettener Straße entweder auf die Straße „Im Krautbühl“ oder auf die Straße „Am Stadion“ abbiegt. Der Fußweg von dort hinauf auf das Weinplateau ist rund zwei Kilometer lang, für die Strecke sollte man etwa 30 Minuten einplanen.

Auswärtigen Gästen empfiehlt die Gemeindeverwaltung die Anreise mit der Stadtbahn. So könne man „den Wein genießen, ohne den Führerschein in Gefahr zu bringen“. Zunächst fährt man dabei mit der Linie S4 zur Haltestelle „Oberderdingen-Flehingen“, dort besteht Anschluss mit der Buslinie 145. Auf dieser Buslinie kann man dann in Oberderdingen an den Haltestellen „Amthof“ oder „Freibad“ sowie im Ortsteil Großvillars an der Haltestelle „Kirche“ aussteigen. Von dort erreicht man nach einem etwa halbstündigen Spaziergang – wie zuvor bereits beschrieben – das Derdinger Horn.

Alle Besucher, die mit dem Pkw zur Weinprobe nach Oberderdingen kommen, sollen die ausgeschilderten Parkplätze am Wanderparkplatz „Bremich“ nutzen. Die Gemeindeverwaltung appelliert an alle Autofahrer, „Rücksicht auf Wanderer und Spaziergänger bei der Zufahrt auf das Derdinger Horn zu nehmen“.

Anbieter

Bei der 35. Auflage der Weinprobe auf dem Derdinger Horn präsentieren sieben Weingüter sich und ihre Sortimente. Mit Ständen auf dem Aussichtspunkt und auf dem Weinplateau vertreten sind das Weingut Hockenberg, das Weingut Kern, das Weingut Lutz, das Weingut Müller, das Weingut Vincon-Zerrer sowie Weinbau Steinmetz und die Amthof-12-Weingärtner Oberderdingen-Knittlingen.

Essen und Trinken

Neben den Weinen und Sekt-Erzeugnissen der örtlichen Weingüter werden auch nichtalkoholische Getränke angeboten. Der Gesangverein „Freundschaft-Harmonie“ Oberderdingen sorgt für das leibliche Wohl der Besucher. Vor Ort ist zudem „Stefan´s rollende Küche“ mit einer Auswahl an Grillspezialitäten.

Rundgänge

Neben dem kulinarischen Angebot besteht am 17. September auch die Möglichkeit, in die lokale Historie einzutauchen und Wissenswertes über den Weinbau auf dem Derdinger Horn zu erfahren. Denn die Oberderdinger „Weinguides“ bieten an diesem Tag geführte Rundgänge durch die Reblagen an. Zudem sind an allen Weinprobierständen weitere Informationen erhältlich.

Daneben können sich interessierte Weinliebhaber an den Schautafeln des Weinplateaus selbst über den Weinbau in Oberderdingen informieren. Die Gemeindeverwaltung geht übrigens fest davon aus, dass „auch in diesem Jahr wieder viele hundert Weinkenner und solche, die es noch werden wollen, aus der ganzen Region erwartet“ werden.

Weinplateau

Das Derdinger Horn mit seinem herrlichen Panoramablick ist ganzjährig ein lohnendes Ausflugsziel. Von der Aussichtsplattform auf 270 Meter über Normalnull kann man weit in den Kraichgau hineinblicken, zu sehen sind auch die Ravensburg bei Sulzfeld und – bei entsprechend gutem Wetter – die Burg Steinsberg bei Sinsheim. Zudem beginnt hier ein abwechslungsreicher Rundweg durch die Weinberge.

Auf dem Weinplateau findet man Erläuterungen zu den in Oberderdingen angebauten Rebsorten und zum Weinbau im Kraichgau allgemein, einen sogenannten Rebkalender zur ganzjährigen Arbeit der Winzer, verschiedene Weinlyrik-Tafeln und eine in den Boden eingelassene Luftaufnahme vom gesamten Gebiet des Derdinger Horns. Für Kinder gibt es diverse Spielgeräte.