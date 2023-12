Fußball-Hallenturnier: TSV Rinklingen gewinnt Brettener Stadtpokal

Nach Schlusspfiff fielen sich die Akteure des TSV Rinklingen im Hallenstadtzentrum „Im Grüner“ in die Arme. Kurz zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Josef Nikolic mit 4:2 den B-Ligisten SV Gölshausen besiegt und somit den Brettener Stadtpokal in der Halle gewonnen. Bei der Siegerehrung durften sich die Rinklinger über den glänzenden Wanderpokal freuen.

Auf dem Weg in das Finale schaltete der A-Ligist im Halbfinale den Favoriten und Vorjahressieger SV Kickers Büchig mit 3:2 aus. In der Vorrunde wurde der Kreisligist seiner Favoritenrolle noch gerecht. Gegen den FV Gondelsheim (3:0), TSV Dürrenbüchig (10:2) und SV Gölshausen (2:0) blieben die Kickers makellos. Am Ende landete Büchig auf dem dritten Rang.

Neibsheim mit starker Vorrunde

Im kleinen Finale behielten die Kickers gegen Gastgeber FC Neibsheim mit 4:2 die Oberhand. Dem Team von Sakib Nadarevic war es vorbehalten, als einzige Mannschaft dem Turniersieger ein Bein zu stellen.

In der Vorrunde siegte der FCN gegen Rinklingen (2:1). Auch gegen den VfB Bretten II (2:1) und FV Bauerbach (3:2) gewannen die Neibsheimer. Im Halbfinale unterlag das Tabellenschlusslicht der Kreisliga dann aber gegen den SV Gölshausen (2:3).

Rund 500 Zuschauer bei Turnier in Bretten

Insgesamt kamen die rund 500 Zuschauer auf ihre Kosten. 93 Tore fielen im gesamten Turnierverlauf. Dabei liefen die Spiele fair ab. Verletzungen blieben aus. Bester Torschütze des Turniers war Eray Toprakkazar vom TSV Rinklingen. Er steuerte sieben Treffer für den Turniersieg der Rinklinger bei.

Rainer Hauk, Vorsitzender des FC Neibsheim, zog am Ende des sechsstündigen Turniers ein positives Fazit. Den Stadtpokal im Freien im Sommer und den Hallenstadtpokal wird bei der nächsten Austragung der FV Gondelsheim veranstalten.