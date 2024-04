Ute Kratzmeier führt die Brettener Grünen in den Gemeinderatswahlkampf

Mit einer vollen Liste nehmen die Brettener Grünen die bevorstehenden Kommunalwahlen in Angriff. Die amtierende Stadträtin Ute Kratzmeier führt das 26-köpfige Bewerberfeld an. Dabei seien „Erfahrung und neue Köpfe“ Trumpf.

Mit einer Frau an der Spitze einer vollen Liste ziehen die Brettener Grünen in den Kommunalwahlkampf. Ute Kratzmeier, eine von vier Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen im amtierenden Gemeinderat der Melanchthonstadt, steht auf Platz eins der Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen statt.

Die Brettener Grünen setzen auf „Erfahrung und neue Köpfe“

Man setze auf „Erfahrung und neue Köpfe“, teilt Thomas Holland-Cunz, der Sprecher des Vorstands der Brettener Grünen, beim Blick auf die Gemeinderatsliste mit. Es seien „eine ganze Reihe neuer Persönlichkeiten“ nominiert worden, so Holland-Cunz weiter, der selbst auf Listenplatz 15 steht. Diese würden „zusammen mit erfahrenen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern der Partei“ eine gute Mischung bilden.

Auf den Plätzen zwei und drei der Liste der Brettener Grünen stehen mit Frank Schneidereit und Nina Tossenberger zwei Neulinge, die erstmals kandidieren. Dahinter folgen Otto Mansdörfer, Elke Schäfer und Fabian Nowak auf den Plätzen vier, fünf und sechs. Die „Top Ten“ wird komplettiert durch Jutta Biehl-Herzfeld, Yüksel Tülüs, Ira Müller-Kschuk und Björn Böttle.

Außerdem treten Özgür Daverioglu, Holger Horn, Nora Reuß, Michael Reuß, Thomas Holland-Cunz, Kai Müller, Werner Frisch, Johannes Garvelmann, Marion Günderth, Wolfgang Wagner, Ulrike Jäger, Sabine Kratzmeier, Daniel Priem, Susanne Lindacker, Harald Müller und Barbara Walter an.

„Wichtige Anliegen aller Kandidatinnen und Kandidaten“ sind laut Mitteilung von Thomas Holland-Cunz der kommunale Klimaschutz und die Klimaanpassung in der Stadt, die Umsetzung von Gartenschau und Mobilitätskonzept sowie die Identität und Lebensfähigkeit der Stadtteile. Im aktuellen Brettener Gemeinderat sind die Grünen durch Ute Kratzmeier, Otto Mansdörfer, Fabian Nowak sowie Ira Müller-Kschuk vertreten und sind damit die drittstärkste Kraft.

Daneben bewerben sich Ute Kratzmeier, Daniel Priem, Ira Müller-Kschuk, Otto Mansdörfer, Thomas Lotsch und Elke Schäfer um einen Sitz im Kreistag. Hier will sich das Brettener Grünen-Sextett für die dauerhafte Sicherung eines benutzerfreundlichen ÖPNV, für die berufliche Bildung und für das Radverkehrsnetz im Landkreis einsetzen.