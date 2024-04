Nach der FDP, der SPD, der Freien Wähler Vereinigung und Bündnis 90/Die Grünen haben nun auch die Brettener Christdemokraten ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl präsentiert. Die Wahlliste für den Urnengang am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen statt – führen drei amtierende CDU-Stadträte an, die sich erneut um einen Sitz im Stadtparlament bewerben.

Getreu dem Motto „Gut Ding will Weile haben“ habe man sich „die nötige Zeit genommen, um für die Kommunalwahl motivierte Kandidatinnen und Kandidaten zu präsentieren, die bestmöglich für die Herausforderungen der nächsten fünf Jahren gerüstet sind“, teilt Christoph Glück für die CDU Bretten mit. Es gehe nun darum, dass die insgesamt 26 CDU-Bewerberinnen und -Bewerber im Wahlkampf „das nötige Vertrauen in der Bevölkerung“ gewinnen können, so Glück weiter.

Er sei zuversichtlich, dass man „mit bekannten und neu hinzugewonnen Kräften eine tatkräftige Truppe aufgestellt“ habe, erklärt daneben Daniel Kößler, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands. Der Brettener CDU-Chef ist davon überzeugt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten „insbesondere in den Bereichen schulische Bildung, medizinische Versorgung, Handwerk, Wirtschaft, Landwirtschaft und Industrie ihren außerordentlichen Mehrwert im Gemeinderat einbringen werden“.

Die CDU-Liste für den Brettener Gemeinderat führen mit Martin Knecht, Isabel Pfeil und Joachim Leitz drei amtierende Stadträte an. Dass dieses Trio erneut antritt, sei „ganz wichtig für die Kontinuität innerhalb der CDU-Gemeinderatsfraktion“, betont Christoph Glück. Für die Christdemokraten tritt nun auch Ariane Maaß an, die im aktuellen Gemeinderat als fraktionslose Abgeordnete sitzt.

Auch zwei Jugendgemeinderäte stehen auf der Brettener CDU-Wahlliste

Mit Simon Merl und Joey Becker stehen daneben zwei amtierende Jugendgemeinderäte auf der CDU-Liste. Diese wird komplettiert durch Daniel Kößler, Christoph Hilgers, Ute Thumm, Christoph Glück, Frank Kremser, Waltraud Günther-Best, Thorsten Wetzel, Tobias Burkhard, Alexander Kohler, Klaus Strauß, Patrick Kößler, Wolfgang Sixt, Frank Müller, Daniel Wolfmüller, Brit Veith, Davina Mazowiec, Stephan Heneka, Rouven Hipp, Isabella Kößler sowie Reinhard Pusch.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten würden „aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft ein breites Wissen und Erfahrung einbringen“, meint Christoph Glück. Man wolle „mit Verantwortung, frei von ideologischen Zwängen, die Zukunft der Stadt Bretten gestalten und gleichzeitig das Wohl der Bürger in den Mittelpunkt stellen“, ergänzt der CDU-Mann.