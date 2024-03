Im Brettener Stadtteil Rinklingen hat sich die „Rinklinger Bürgerliste“ gegründet. Die parteiunabhängige Gruppierung tritt am 9. Juni mit 13 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl an. Die Liste wird angeführt von Rinklingens Ortsvorsteher Timo Hagino.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Rinklingen haben bei der Wahl des Ortschaftsrats am 9. Juni eine zusätzliche Option. Auf dem Wahlzettel für den Urnengang – am 9. Juni gehen in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen über die Bühne – wird nämlich auch die „Bürgerliste Rinklingen“ stehen.

Auf vielfachen Wunsch aus der Bürgerschaft hat sich in dem Brettener Stadtteil nun „eine parteiunabhängige Bürgerliste“ gegründet, die bei der Wahl für den Ortschaftsrat antreten wird, teilt Timo Hagino mit. Der Rinklinger Ortsvorsteher, der auch auf der Liste der FDP/Bürgerliste für die Wahl des Brettener Gemeinderats steht, führt die neue Liste an. Insgesamt gehen 13 Kandidatinnen und Kandidaten für die „Bürgerliste Rinklingen“ ins Rennen.

Die Wählerinnen und Wähler haben am 9. Juni nun die Qual der Wahl. Timo Hagino

Ortsvorsteher von Rinklingen

„Es ist eine große Freude für mich, dass sich so viele Menschen bereiterklärt haben zu kandidieren“, betont Hagino. „Alle sind auch bisher schon in irgendeiner Form hier bei uns in Rinklingen engagiert und mit Begeisterung und Leidenschaft dabei. Die Wählerinnen und Wähler haben am 9. Juni nun die Qual der Wahl“, ergänzt der Ortsvorsteher, der sich „insbesondere eine hohe Wahlbeteiligung“ wünscht.

Hinter Hagino steht Sandra In der Au auf Listenplatz zwei, Britta Traut sowie Bernd Kößler und Serafina Hoffmann folgen auf den Plätzen drei, vier und fünf. Die weiteren Listenplätze belegen Daniel Grauer, Kirsten Unverricht, Benjamin Bauer, Thorsten Bendrich, Leonie Weber, Jürgen Hoffmann, Jürgen Veit und Mario Pietrantuoni.

Der zukünftige Rinklinger Ortschaftsrat, der am 9. Juni gewählt wird, hat insgesamt sieben Plätze. Die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien und Gruppierungen, die letztlich gewählt werden, bestimmen dann für fünf Jahre die Geschicke des Brettener Stadtteils.