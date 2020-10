Internist aus Bretten hält die Grippe-Impfung gerade in Corona-Zeiten für sinnvoll

Dr. Wolfgang Stütz empfiehlt vor allem Menschen, die älter als 60 Jahre sind oder die eine chronische Erkrankung haben, eine Grippeimfpung. Die Nachfrage danach sei zuletzt gestiegen.

Wir empfehlen eine Grippeimpfung bei Personen, die älter als 60 Jahre sind, bei chronischen Erkrankungen, bei Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen und bei Menschen, die mit Risikopatienten in einem Haushalt leben und Personen mit erhöhter Gefährdung.

In der Corona-Pandemie ist die Grippeimpfung besonders wichtig. Risikopatienten sind sowohl durch die Grippe als auch durch Covid-19 gefährdet. Die Grippe kann das Immunsystem schwächen und damit eine Corona-Infektion begünstigen. Zudem kann auch die Grippe schwere Verläufe verursachen. Die ohnehin knappen Intensivbetten könnten dann nicht ausreichen.

Wie war in den vergangenen Tagen der „Run“ auf Grippeimpfungen in Ihrer Praxis? Haben sich bislang mehr Menschen impfen lassen als in den Jahren zuvor?