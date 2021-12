Am 8. November haben in Bretten die Bagger mit dem Aushub der Baugrube begonnen. Die Umgestaltung des Sporgassen-Areals läuft. Doch ehe die Bagger anrollten, gab es Probleme – wegen der Parkplätze.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Sporgassenareals liefen planmäßig an. Am 25. Oktober wurde zunächst die Baustelle im Herzen der Brettener Altstadt eingerichtet, doch noch bevor die Bagger anrollten, gab es Probleme.

Da die ausführende Baufirma kurzfristig wechselte, wurde der abgesperrte Baustellenbereich größer als zunächst geplant. Damit stehen auf dem bisherigen Sporgassen-Parkplatz nur noch rund 60 Parkplätze zur Verfügung, das sind insgesamt 18 Stellplätze weniger wie eigentlich vorgesehen.

Das hat zu Protesten und Unmutsbekundungen der Einzelhändler geführt. Darauf reagierte die Stadtverwaltung und erstellte ein Parkplatz-Konzept, wonach nach Aussage von Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) während der gesamten Dauer der Baumaßnahme in der Innenstadt „über 600 Parkplätze zur Verfügung“ stehen, unter anderem in den Parkhäusern Pfluggasse, Engelsberg und Löwenhof. Das versichere er den Bürgerinnen und Bürgern, so der Rathauschef.

Weitere Kurzzeitparkplätze in Bretten im November

Unmittelbar vor dem Beginn der Bauarbeiten wurden zusätzliche Kurzzeitparkplätze am Seedamm und auf dem Alfred-Leicht-Platz vor dem Rathaus sowie am Schänzle eingerichtet. Wolff verwies darauf, dass man „die meisten dieser Parkplätze in der ersten Stunde kostenfrei nutzen“ kann.

Im November entstanden weitere zusätzliche Kurzzeitparkplätze im Bereich der Straße „Engelsberg“, wo dann auch eine Einbahnstraßenregelung gilt. Außerdem stehen jeweils von Freitagnachmittag bis Sonntag sowie in den Schulferien die Parkplätze der Beruflichen Schulen Bretten (BSB) kostenfrei zur Verfügung.

Was lange währt, wird endlich gut. Martin Wolff, Oberbürgermeister

Im ersten Abschnitt entstehen auf der Sporgasse eine zweigeschossige Tiefgarage mit insgesamt 189 Stellplätzen und ein Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen. Die Kosten für das Projekt werden mit rund 17 Millionen Euro beziffert. „Was lange währt, wird endlich gut“, kommentierte OB Wolff den Baustart.

Mit dem Dienstleistungszentrum sorge man für die „nachhaltige Sicherung der ärztlichen Versorgung“ in Bretten. Der Rathauschef fügt an: „Hier werden Übergabe-fähige Arztpraxen geschaffen.“ Ein Begleiteffekt sei laut Wolff „mehr Frequenz für die Innenstadt“. Das wiederum komme besonders dem örtlichen Handel zugute.

Am 8. November beginnen die Bagger mit der Umgestaltung des Sporgassen-Areals

Sichtbar und greifbar wurde die Großbaustelle dann am 8. November, als die Bagger mit dem Aushub der Baugrube und den sogenannten Verbauarbeiten beginnen. Zuvor erledigten die großen Maschinen bereits erste Arbeiten am Hang und trugen große Teile der Asphaltdecke ab. Die Baugenehmigung für die Tiefgarage liegt bereits seit dem 13. Oktober vor, informierte hierzu der OB.

Die jeweiligen Baufreigaben für die folgenden Bauschritte, also für die Sicherung der Baugrube (Verbauarbeiten), den Aushub und den Rohbau würden dann immer rechtzeitig erfolgen, betont der Rathauschef. „Wir halten das Baurecht ein“, erklärte Wolff. Hintergrund dieser Aussage war eine Anfrage der Gemeinderatsfraktion „die aktiven“, die von der Stadtverwaltung wissen wollte, ob neben der Baugenehmigung auch die Baufreigabe vorliege.