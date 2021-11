Bauarbeiten auf der Sporgasse in Bretten beginnen am 8. November

Ab dem 8. November geht es richtig rund auf dem Sporgassenareal. Dann beginnen auf der Großbaustelle in der Altstadt die Verbauarbeiten. Was genau gebaut wird.

Baumaßnahme in der Altstadt

Noch geht es auf dem Brettener Sporgassenareal recht gemächlich zu, doch das wird sich mit Beginn der nächsten Woche ändern. Am kommenden Montag, 8. November, beginnen dort die sogenannten Verbauarbeiten.

Das bestätigt Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) auf Nachfrage dieser Redaktion. Das weitläufige Gelände im Herzen der Altstadt wird bekanntlich umgestaltet.

Auf der Sporgasse entsteht zunächst eine zweigeschossige Tiefgarage, darauf wird dann ein Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen gebaut.

Baugenehmigung für die Tiefgarage wurde bereits am 13. Oktober erteilt

Die Baugenehmigung für die Tiefgarage wurde bereits am 13. Oktober erteilt, teilt der OB mit. Die jeweiligen Baufreigaben für die folgenden Bauschritte, also für die Sicherung der Baugrube (Verbauarbeiten), den Aushub und den Rohbau, würden dann immer rechtzeitig erfolgen, betont der Rathauschef.

„Wir halten das Baurecht ein“, erklärt Wolff. Die Gemeinderatsfraktion „die aktiven“ hatte jüngst angefragt, ob neben der Baugenehmigung auch die Baufreigabe vorliege.

Nachdem in der Vorwoche die Großbaustelle auf der Sporgasse, die rund zwei Drittel der bisherigen Parkplatzfläche einnimmt, eingerichtet und abgesperrt wurde, sind nun bereits die Bagger am Werk und erledigen erste Arbeiten am Hang. Zudem wurden große Teile der Asphaltdecke abgetragen.

Die Kosten für das Projekt wurden am 2. März, als der Gemeinderat der Stadt Bretten mit knapper Mehrheit der Umgestaltung des Sporgassenareals zugestimmt hat, mit rund 17 Millionen Euro beziffert.