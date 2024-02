Neun Bewerber schicken die Sozialdemokraten ins Rennen um die Plätze im Kreistag. Für den Urnengang am 9. Juni setzt die SPD Bretten-Gondelsheim auf eine „Mischung aus kommunaler Erfahrung und jungen Kräften“, meint Markus Rupp. Der Gondelsheimer Bürgermeister führt erneut die SPD-Liste im Wahlkreis III an.

Wir können guten Mutes und mit einer starken Liste in den Kreistags-Wahlkampf ziehen. Markus Rupp

SPD-Fraktionschef im Kreistag

„Ich bin stolz darauf, was wir als SPD in den letzten Jahren für die Menschen in Bretten und Gondelsheim erreicht haben“, betont Rupp, der Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten, und fügt an: „Wir können guten Mutes und mit einer starken Liste in den Kreistags-Wahlkampf ziehen.“ Rupp sitzt seit 2009 für die SPD Bretten-Gondelsheim im Kreistag und strebt nun eine vierte Amtsperiode an.

Hinter Rupp steht Edgar Schlotterbeck, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Brettener Stadtrat, auf Listenplatz zwei. Dahinter folgt der ehemalige Landtagskandidat Stephan Walter. Mit Birgit Halgato und Valentin Mattis auf den Plätzen vier und fünf stehen zwei weitere amtierende Brettener Stadträte auf der SPD-Liste. Diese wird ergänzt durch die Juso-Vorsitzenden von Gondelsheim und Bretten, Yannick Zoz und Nael Essafi, sowie Walter Steiner und Ulrike Reich.

Die programmatischen Schwerpunkte der künftigen SPD-Fraktion im Kreistag sieht Fraktionschef Rupp bei den Themen ÖPNV und bezahlbarer Wohnraum. Außerdem wollen sich die Genossen für eine Kreisumlage stark machen, die „sowohl dem Landkreis, als auch seinen 32 Städten und Gemeinden Luft zum Atmen lasse“, erklärt Rupp.

Daneben blickt Rupp auf die zurückliegenden Jahre zurück und zieht eine Bilanz der Kreistagstätigkeit der SPD Bretten-Gondelsheim seit 2019. Große Erfolge aus Sicht der Genossen sind demnach die Weiterentwicklung der Beruflichen Schulen Bretten (BSB) sowie der Neubau der Brettener Rechbergklinik mit der jetzigen Bebauung des Rechbergareals. Erfreulich sei auch, dass mittlerweile ein Pflegestützpunkt und die Energieagentur des Landkreises Karlsruhe jeweils ihren Sitz in Bretten haben, meint Rupp.

Am stetigen Ausbau der Breitbandversorgung und des ÖPNV habe die SPD ebenfalls ihren Anteil, führt Rupp weiter aus. Zwar laufe beim ÖPNV „gerade in Sachen Verlässlichkeit nicht alles rund“, aber mit dem Deutschlandticket, das dem von der SPD-Fraktion geforderten 365-Euro-Ticket nahekomme, sei „ein Durchbruch in Sachen Verkehrswende und Vereinheitlichung der unterschiedlichen Tarifsysteme gelungen“, so Rupp und erklärt: „Eine Steigerung der Nutzerzahlen beim KVV von 48 Prozent sprechen für sich.“