In Bretten hat die erste Partei ihre Liste für die Kommunalwahl präsentiert. Die FDP/Bürgerliste geht mit der Höchstzahl von 26 Kandidaten in den Wahlkampf. Drei amtierende Stadträte bewerben sich erneut.

In dreieinhalb Monaten gehen in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen über die Bühne. Mit der neu belebten FDP/Bürgerliste hat nun in Bretten die erste Partei ihre Liste für den Urnengang am 9. Juni präsentiert. Dabei haben es die Liberalen geschafft, alle Listenplätze zu belegen. Damit geht die FDP/Bürgerliste mit der Höchstzahl von 26 Bewerbern ins Rennen.

Die Brettener Liberalen wollen im „Superwahljahr“ ein Ausrufezeichen setzen

„Mit unserer vielfältigen Kandidatenriege setzen wir gleich zu Beginn des Superwahljahres ein Ausrufezeichen“, betont Kai Brumm, der Vorsitzende des FDP-Stadtverbands. In Bretten wird 2024 nicht nur der Gemeinderat neu gewählt, am 9. Juni findet auch die Wahl des Europäischen Parlaments statt. Zudem steht die Wahl des Oberbürgermeisters an, nachdem Martin Wolff mitgeteilt hat, dass er sein Amt zum 30. September vorzeitig niederlegen wird.

Das Jahr bringt einen Neuanfang für Bretten mit sich, den wir tatkräftig mitgestalten möchten. Kai Brumm

Vorsitzender des FDP-Stadtverbands Bretten

„Das Jahr bringt einen Neuanfang für Bretten mit sich, den wir tatkräftig mitgestalten möchten“, sagt Brumm. Mit Blick auf die Bewerberaufstellung für den Gemeinderat habe sich der Zusammenschluss mit der unabhängigen Bürgerliste als „goldrichtig“ erwiesen, betont Brumm: „Auf diese Weise ließen sich einige zusätzliche Mitstreiter mobilisieren. Gemeinsam wollen wir nun etwas in und für Bretten und seine Stadtteile bewirken.“

FDP-Stadtrat Jan Elskamp führt die Brettener FDP/Bürgerliste an

Unter den 26 Bewerbern der FDP/Bürgerliste sind mit Jan Elskamp, der auf Listenplatz eins steht, sowie Ingo Jäger und der derzeit fraktionslosen Sibille Elskamp drei Stadträte, die sich erneut um einen Platz im Parlament der Melanchthonstadt bewerben. Dieses Trio führt zusammen mit Timo Hagino, dem Ortsvorsteher von Rinklingen, die Liste der Liberalen an.

„Das Programm der FDP/Bürgerliste findet sich in der politischen Mitte“, meint Jan Elskamp. Es sei an der Zeit, dass sich Bretten auf die Kernaufgaben einer Kommune fokussiere und genau diese optimal meistere, sagt der FDP-Stadtrat. „Unser Ziel ist eine starke Fraktion im Brettener Gemeinderat, die in konstruktiver Weise Sachvorschläge einbringt und die Belange der Stadtteile nicht aus den Augen verliert“, ergänzt Timo Hagino, der auf Rang zwei der Kandidatenliste ins Rennen geht.

Auf den Listenplätzen fünf bis zehn stehen Andrea Klein, Volker Duscha, Kristina Gerweck, Marius Lingenfelser, Sebastian Weber und Britta Traut. Außerdem treten Christian Schönhaar, Gregor Junker, Mehmet Ekincioglu, Markus Schlegel, Manuel Schneider, Michaela Maier, Achim Baier, Silke Hagino, Julius Bischoff, Milko Gauß, Marion Brunner, Rasul Bayrak, Frank Stegmüller, Leonie Weber, Birgit Hase und Peter Wernert für die FDP/Bürgerliste zur Kommunalwahl an.