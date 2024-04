Nach dem kniffligen Rätsel in der vergangenen Woche wird es wieder etwas einfacher. Wer erkennt das Gebäude mit Ladengeschäft in Bretten? Und wer weiß Anekdoten zu erzählen?

Wie versprochen gibt es auch diese Woche wieder ein Rätsel aus der Reihe „Erkennen Sie Bretten?“. Heute, im sechsten Teil, zeigen wir Ihnen ein Haus mit Ladengeschäft. Rechts und links davon stehen weitere Häuser mit Geschäften im Erdgeschoss. Wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, wo das gesuchte Gebäude stand?

Vorab noch ein paar Informationen zu dem Bild. Die Aufnahme ist um 1972 entstanden. Das Haus gab es noch bis Anfang der 2000er Jahre, 2002 wurde es abgerissen.

Die meisten Leser dürften schon in dem Brettener Gebäude gewesen sein

Wir sind sicher, dass sich viele Leserinnen und Leser an das Gebäude erinnern. Ebenfalls sicher sind wir, dass viele von Ihnen schon in diesem Gebäude waren. Wahrscheinlich auch mehrfach. Wer von Ihnen weiß Anekdoten über das Haus zu erzählen?

Haben Sie eine Ahnung, wo das gesuchte Gebäude stand? Was haben Sie dort erlebt? Und wissen Sie auch, wie es nach dem Abriss mit dem Betrieb weiterging?

Einsendeschluss ist am Freitag, 26. April, um 10 Uhr

Schreiben Sie uns gern bis Freitag, 26. April, um 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.bretten@bnn.de. Sie erreichen uns auch per Brief oder Postkarte an die Brettener Nachrichten, Melanchthonstraße 43 in 75015 Bretten.

In der vergangenen Woche besuchten uns drei Leser in der Redaktion und erzählten uns ihre Geschichten persönlich. Auch das ist möglich. Bitte nennen Sie jeweils Ihren Namen, Ihre Anschrift, die Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Bretten?“.

Wie immer freuen wir uns besonders, wenn Sie uns neben der Lösung auch eine persönliche Geschichte rund um das gesuchte Haus erzählen.

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung und/oder mit einer persönlichen Geschichte zum gezeigten Ort verlosen wir Bücher und DVDs aus dem Lesershop der BNN. Die Preise schicken wir den Gewinnern nach der Verlosung zu.

Sämtliche Fotos für die Rätselserie „Erkennen Sie Bretten?“ hat Stadtarchivar Alexander Kipphan ausgewählt. Das Stadtarchiv unterstützt die Reihe in den BNN mit Informationen, Rat und Tat.