Die Agenda21 stieß ab 1992 in Städten weltweit nachhaltiges Handeln an. Was aber blieb in Bretten vom Lokalen Agenda Prozess (LAP)? Bekannt sind einzelne Aktionen unter Agenda-Namen: die jährlichen Fruchtsträucher- und Heckenpflege-Arbeiten des Naturschutzbundes (Nabu).

Müsste man das aktuelle Agenda-Geschehen an einer Person festmachen, einigten sich die meisten wohl auf Gerhard Fritz. So hervorgehoben zu werden, läge dem Vorstandsmitglied des Nabu Bretten allerdings nicht. Denn es existieren diverse andere Projekte, „wenn auch nicht unter der Flagge Agenda21“, sagt etwa Gerhard Dittes, Vorsitzender des BUND in Bretten.

Rückblickend rechnet Alt-OB Paul Metzger den Ortsvereinen des Nabu und des BUND klar zu, früh für nachhaltiges Handeln sensibilisiert zu haben. Und es gibt weitere Beteiligte. So unterstützt die Stadtgärtnerei Nabu- und BUND-Projekte.