Gemeinsam auf das Jahr 2022 anstoßen geht in den kommenden Wochen nicht - zumindest nicht in größerem offiziellem Rahmen. Sämtliche Neujahrsempfänge in Bretten und den umliegenden Gemeinden sind abgesagt. Durch die Corona-Pandemie sind die traditionellen Veranstaltungen, die normalerweise in den ersten Wochen des neuen Jahres stattfinden, zum zweiten Mal hintereinander nicht in gewohnter Weise möglich.

Die Stadt Bretten hat Ende November die Reißleine gezogen. Die Entscheidung habe die Stadtverwaltung zum Schutze der Bevölkerung getroffen. „Wir müssen unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung bewahren“, lässt Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) in einer Pressemitteilung verbreiten.

„Daher ist die Absage des Neujahrsempfangs leider die einzig richtige Entscheidung“, so der OB weiter. Eigentlich sollte der Empfang am 9. Januar in der Stadtparkhalle in Bretten stattfinden.

Digitale Alternativen in Bretten und Oberderdingen

Als Alternative gibt es eine Videoansprache des Oberbürgermeisters. Diese veröffentlicht die Stadt am Abend des 31. Dezember auf ihrer Homepage. Eine Ersatzveranstaltung für den Neujahrsempfang zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr ist im Moment nicht vorgesehen, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist.

Den digitalen Weg wählt auch die Gemeinde Oberderdingen, die ebenfalls an Silvester eine digitale Neujahrsansprache mit Bürgermeister Thomas Nowitzki (CDU) veröffentlicht. Interessierte können den Videoclip dann auf der Homepage, dem YouTube-Kanal sowie den Social-Media-Kanälen der Gemeinde aufrufen. Entstanden ist der Film in den Räumen der Mediathek in Oberderdingen.

In seiner Ansprache will Nowitzki über die Ereignisse des vergangenen Jahres sprechen und einen Ausblick auf das Jahr 2022 geben. Der Neujahrsempfang der Gemeinde sollte eigentlich am 6. Januar stattfinden. Bereits im vergangenen Jahr gab es bedingt durch Corona eine digitale Ansprache aus dem Oberderdinger Rathaus.

Keine Neujahrsbegegnung in Gondelsheim

Die Gemeinde Gondelsheim hatte in den vergangenen Jahren keinen traditionellen Neujahrsempfang mit Ansprachen. Stattdessen lud die Gemeinde zu einer sogenannten Neujahrsbegegnung am Bauhof und auf dem Rathausplatz ein. Bei dem Format soll der persönliche Austausch im Mittelpunkt stehen. Das ist dieses Jahr nicht möglich, bedauert Gondelsheims Bürgermeister Markus Rupp (SPD). Eine digitale Version als Ersatz ist keine Alternative. „Die Begegnung kann man nicht online machen“, sagt Rupp.

Allerdings würde Rupp gerne feiern, unter anderem das Ende der Bauarbeiten am Bahnübergang, die die Gemeinde für einige Zeit trennte. Ende Mai, so seine Vorstellung, könnte es ein großes, mehrtägiges Fest geben. Aber aufgrund der Corona-Situation müsse man die Lage und die aktuelle Entwicklungen beobachten.

In Sulzfeld gibt es keinen traditionellen Neujahrsempfang, der von der Gemeinde ausgerichtet wird. Allerdings sind im Veranstaltungskalender der Gemeinde aktuell noch zwei Empfänge von örtlichen Parteien eingetragen. Die CDU will am 23. Januar im Feuerwehrgerätehaus das neue Jahr begrüßen, die SPD plant das für den 20. Februar im Bürgerhaus.