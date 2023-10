Natur inspiriert Gabriele Friederichs aus Oberderdingen zu Gedichten

Wenn Gabriele Maria Friederichs Worte auf Papier bringt, gleicht das einer Liebeserklärung an ihre Muttersprache. Die Autorin lebte 15 Jahre lang in Faulheim am Main und wohnt seit 40 Jahren in Oberderdingen.

Anfang 2020 fasste sie den Entschluss, täglich ein sogenanntes Haiku zu schreiben. Dabei handelt es sich um eine sehr alte japanische Gedichtform. „Eine Schreibblockade kenne ich nicht, es gibt noch genug Worte, die raus wollen“, sagt die Lyrikerin.

Gabriele Maria Friederichs aus Oberderdingen widmet sich ihrer Liebe für Lyrik

Bereits als Jugendliche verfasste sie gerne Aufsätze und Gedichte. Nach dem Abitur wollte sie etwas mit Sprachen studieren. Aus dem gleichzeitigen Wunsch nach einer Familiengründung entwickelte sich der Berufswunsch Lehrerin. „Da keine Deutschlehrer gebraucht wurden, wählte ich ein naturwissenschaftliches Studium. Doch auch in Mathe und Physik wurden dann keine Lehrer benötigt und so ging ich beruflich in die Wirtschaft in den IT-Bereich“, erzählt Gabriele Maria Friederichs.

Ich möchte ausdrücken, was ich um mich herum wahrnehme. Gabriele Maria Friederichs

Autorin

Seit 2000 widmet sie sich verstärkt ihrer Liebe für Lyrik. Inspiration für ihre Gedichte findet sie vor allem in der Natur. „Ich möchte ausdrücken, was ich um mich herum wahrnehme“, sagt sie. Ihre Lyrik geht sogar in mehreren Sprachen um die Welt.

Mit Hilfe von Freundinnen werden einige Gedichte ins Englische, Französische, Spanische oder Niederländische übersetzt und an Freunde und Bekannte verschickt.

Gedichte in mehrere Sprachen übersetzt

Gabriele Maria Friederichs ist eine sehr vielseitige Schriftstellerin. So schrieb sie beispielsweise während der Coronazeit für ihre Enkelinnen eine Drachengeschichte, die die Mädchen selbst bebilderten.

Ihre Haikus verteilte sie als postkartengroße Ausdrucke über die Oberderdinger Mediathek, mit der sie regelmäßig zusammenarbeitet. Sie leitet außerdem Schreibwerkstätten für Kinder und Erwachsene. Zur eigenen Weiterentwicklung besucht sie auch selbst regelmäßig Schreibworkshops.

Besuch von Schreibworkshops

Im Herbst möchte sie Erwachsene an der Volkshochschule in Kursen beim Schreiben begleiten. Geplant ist dann eventuell auch eine Ausstellung einer Auswahl an Haikus in der Oberderdinger Mediathek. Noch in den Kinderschuhen ist das Projekt mit Feldpostbriefen ihres Onkels. „Ich tippe diese derzeit ab und muss dazu die altdeutsche Schrift entziffern. Derzeit weiß ich nicht, wie ich die Briefe aufarbeiten werden“, sagt die 69-Jährige.

Auf ihrer langen Liste an Projekten steht auch die Veröffentlichung eines weiteren Gedichtbandes. Ihr erster Gedichtband „Jedes Wort lebt“ mit Illustrationen der befreundeten Malerin Antje Bleck erschien 2017 zur Leipziger Buchmesse. Gemeinsam mit einer Freundin sucht die Autorin derzeit außerdem einen Verlag zur Veröffentlichung von Prosatexten. „Wir haben uns dazu seit 2018 jeden Monat in Maulbronn getroffen und uns im Klosterbereich inspirieren lassen“, sagt Gabriele Maria Friederichs.