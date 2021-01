36 Jahre lang waren sie Tag und Nacht in Oberderdingen-Flehingen für ihre Patienten da. Jetzt geht das Ärzteehepaar Renate und Christoph Haag in Ruhestand.

Dass es dann doch so schwer fallen würde, die Schränke und Regale auszuräumen, hätte Christoph Haag nicht gedacht. So viele Erinnerungen, Begegnungen und Erfahrungen hängen mit den Praxisräumen zusammen, in denen er und seine Frau Renate seit fast 40 Jahren gewirkt und ihre Patienten behandelt haben.

Am Tag vor Heiligabend fand die letzte Sprechstunde statt, jetzt ist damit endgültig Schluss. Das Landarztehepaar legt seine Praxis in jüngere Hände und tritt den Ruhestand an. Doch vorher ist noch Ausräumen angesagt – schweren Herzens.