Lustspiel der „Fünf Schneeballen“ aus Oberderdingen thematisiert die Gier

Zu sehen ist das Stück am 18. November und am 25. November um 19.30 Uhr sowie am 19. November und 26. November um 18 Uhr in der Eugen-Gültlinger-Halle in Oberderdingen. Karten gibt es in der Postagentur in Flehingen, bei Keilbach Schulbedarf Oberderdingen und an der Abendkasse.