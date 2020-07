Oberderdinger Bürgermeister Thomas Nowitzki: Gemeinden tragen die Hauptlast der Kosten

Die Altschulden von Gemeinden in ganz Deutschland sind nicht in der und auch nicht durch die Corona-Pandemie entstanden. Sie sind das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns von Städten und Gemeinden bei teils erheblichen strukturellen Unterschieden und anderen Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern. In Baden-Württemberg sind kaum ein Prozent der Gemeinden betroffen, während etwa im Saarland oder NRW viele, ja die meisten aller Gemeinden schon Kassenkredite im fünf- oder gar sechsstelligen Bereich je Einwohner haben. Bei einer Altschuldenregelung durch den Bund wären die baden-württembergischen Gemeinden leer ausgegangen.