In Bretten beklagen gleich vier Stadtteile den Diebstahl von Ortsschildern. Das löst Unverständnis und Rätselraten aus. Warum und wozu in aller Welt klaut jemand ein solches Schild?

In Bretten geht der Ortsschilderklau um. In Bauerbach fehlt das Ortsschild, in Ruit haben Unbekannte die gelbe Tafel von Bretten her kommend abgeschraubt und mitgehen lassen. Anfang der Woche verschwand eine Ortstafel in der Kernstadt auf wundersame Weise.

Und auch in anderen Ortsteilen wie Büchig und Neibsheim vermissen Ortsvorsteher ihr Ortsschild.

Vor einigen Wochen hatte das Phänomen Schilderschwund bereits im Raum Bühl und im Landkreis Rastatt Kopfschütteln und Verwunderung ausgelöst In Eisental hatten wochenlang vier Schilder gefehlt.