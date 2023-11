Sinfonieorchester Bretten ist nun ein eigenständiger Verein

Das Sinfonieorchester am Melanchthon-Gymnasium Bretten ist im kulturellen Leben der Stadt seit Jahren auf dem Gebiet der Musik eine feste Größe. Die Wurzeln dieses Orchesters liegen bekanntermaßen im gleichnamigen Gymnasium, welches seit Jahrzehnten aufgrund seines Musikprofils einen herausragenden Ruf genießt.

Anfänge des Brettener Orchesters reichen in die 80er Jahre zurück

Dort wurde bereits in den 80er Jahren unter der Leitung von Rainer Koppenhöfer ein Schulorchester mit sinfonischer Besetzung gegründet und 1999 unter der Leitung von Kirstin Kares und Robert Gervasi als sogenanntes Brettener Modell die erste Streicherklasse Baden-Württembergs eingerichtet.

2004 kam es schließlich zur Gründung des Sinfonieorchesters Bretten am Melanchthon-Gymnasium Bretten.

Neugründung unter Orchesterleiterin Kirstin Kares

Nachdem Kirstin Kares im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand gegangen war, stellte sich die Frage, wie eine zukünftige Kooperation zwischen Schule und Orchester gestaltet werden kann. Dies nahmen die Mitglieder nun zum Anlass, sich als eigenständiges Sinfonieorchester unter der bisherigen Orchesterleiterin Kirstin Kares neu zu gründen.

„Wenn man die Struktur unseres Orchesters betrachtet, muss man ehrlicherweise feststellen, dass wir kaum mehr als Schulorchester bezeichnet werden können. Uns war es wichtig, mit einer qualifizierten Leitung des Orchesters unser musikalisches Niveau zu halten und auszubauen. Weswegen wir uns dazu entschlossen haben, uns jetzt als Verein, quasi selbstständig zu machen. Unsere Wurzeln liegen am MGB, dem wir uns weiterhin verbunden fühlen. Für die bisherige Orchesterarbeit sind wir sehr dankbar. Diese wollen wir auch in einer Kooperation mit der Schule fortsetzen“, sagt die Vereinsvorsitzende Julia Schmoeckel zur Gründung des Sinfonieorchesters Bretten und ergänzt: „Die Proben werden weiterhin in den Räumlichkeiten des Melanchthon-Gymnasiums stattfinden. Die im Moment noch im Bau befindliche Aula wird dann ein angemessener Veranstaltungsort für künftige Konzerte sein.“

Kooperation mit Jugendmusikschule soll fortgesetzt werden

Die Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Unterer Kraichgau mit Schwerpunkt auf dem künstlerischen und organisatorischen Aspekt soll dabei fortgeführt werden.

Auch Oberstudiendirektorin Elke Bender, die Schulleiterin des Melanchthon-Gymnasiums, sieht die Weiterentwicklung des Sinfonieorchesters positiv. „Wir freuen uns auf eine neugestaltete Kooperation zwischen Schule und Orchester und darauf, auch weiterhin unseren begabten Schülerinnen und Schülern der Streicher- und Musikprofilklassen sowie den Instrumentalisten aus den Arbeitsgemeinschaften eine attraktive musikalische Perspektive bieten zu können.“

„Mit der Chance der Neugründung als Verein haben wir auch die Chance, bestehende Strukturen neu zu bedenken“, führt Julia Schmoeckel ergänzend aus. „Und wir möchten auch den gesamten Wissensschatz und die Erfahrung von Frau Kares erhalten.“

Das aktuell 52-köpfige Orchester steckt mitten in den Proben für seine nächsten Konzerte. Diese finden, unter anderem mit Werken von César Franck und Johann Strauss, am 26. und 27. Januar in Oberderdingen und Bretten statt.