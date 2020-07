Erdwall von Bürgermeister Huge in Langenbrücken ist illegal und muss entfernt werden

Das Landratsamt hat eine Entscheidung getroffen. Der ohne Genehmigung aufgeschüttete Erdwall an der Bundesstraße bei Langenbrücken kann nicht nachträglich legalisiert werden.

Der Bad Schönborner Erdwall, den Bürgermeister Klaus Detlev Huge an der B292 in Langenbrücken aufschütten ließ, muss zurückgebaut und entsorgt werden. Zu diesem Schluss kommt nun das Landratsamt in Karlsruhe.

Bürgermeister bekommt eine Frist für Beseitigung

Die Behörde hat den Sachverhalt überprüft und kommt zur Auffassung, dass es sich bei der Aufschüttung von Erdmaterial „um eine ungenehmigte Abfallentsorgung handelt, die nicht legalisiert werden kann.” Dies teilt das Amt auf BNN-Anfrage mit.

Außerdem liegen Verstöße gegen baurechtliche Vorschriften vor. Das Amt beabsichtige die Beseitigung anzuordnen. Man werde den Bürgermeister hierüber informieren und eine Frist setzen, in der sämtliches Material entfernt werden soll.

Das disziplinarrechtliche Verfahren gegen den Bürgermeister sei an das Verfahren gekoppelt und noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter. Das Thema hat sich in den vergangenen Wochen zum Politikum entwickelt.