Zapfpistole vergessen: Auto reißt in Bad Schönborn ganze Zapfsäule ein

Nichts geht mehr an der Tankstelle derzeit. Ein Autofahrer hat ganze Arbeit geleistet. Über einen kleinen Fehler mit großer Wirkung.

Kleine Vergesslichkeit, große Wirkung: Ein Autofahrer und sein Beifahrer wollten am frühen Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr in Bad Schönborn nur tanken. Das Ganze endete in einer kleinen, vermutlich recht teuren „Katastrophe“.

Wie die Polizei bestätigt, hat ein Autofahrer vergessen, die Zapfpistole abzuziehen. Beim Losfahren riss er mit dem Schlauch die gesamte Zapfsäule aus dem Boden. Laut Einsatzreport 24 war die Tankstelle in der Heidelberger Straße zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geöffnet.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle habe berichtet, dass er gegen 6.15 Uhr bei Backvorbereitungen einen Mann am Fenster klopfen hörte, der tanken wollte. Es floss allerdings noch kein Sprit.

Gesamte Tanksäule auf den Boden gerissen

Nachdem der Mitarbeiter ihm den Weg zu einer anderen Tankstelle erklärt hatte, stieg der Mann als Beifahrer ins Auto, der Wagen fuhr los.

Wohl in Gedanken muss er vergessen haben, die Zapfpistole vor dem Losfahren aus der Tanköffnung zu entfernen, berichtete der Mitarbeiter. Der Schlauch war so robust, dass die gesamte Tanksäule aus dem Boden gerissen wurde und die Dieselleitung riss.

Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt

Laut Information der Polizei, die dazu gerufen wurde, ist nichts Dramatischeres passiert. Da wohl kein Sprit ausgetreten ist, musste auch die Feuerwehr nicht tätig werden. Der Verursacher war vor Ort.

Die Tankstelle sei derzeit nicht offen. Erst müsse der Schaden behoben werden. Über dessen Höhe konnte die Polizei noch keine Aussage treffen.