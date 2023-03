Boxerin Katrin Korinek steigt beim Bruchsaler Baden-Württemberg-Cup im Pugilist am Samstag zu ihrem ersten Punktkampf in den Ring.

Für Katrin Korinek ist am Samstag ein besonderer Tag. Die 29-Jährige steigt beim Bruchsaler Baden-Württemberg-Cup im Pugilist Boxclub zu ihrem ersten Punktkampf in den Ring.

Nervös? „Aufregung ist auf jeden Fall da“, verrät Korinek. „Man steht vor einem Gegner, der einen tatsächlich k.o schlagen will.“

Frauen sind beim Wettkampfboxen im Pugilist in der Unterzahl

Bei dem Wettkampf im Pugilist messen sich Boxerinnen und Boxer aus der Region. Korinek kommt aus Bruchsal und boxt seit anderthalb Jahren. Damals trainierte sie im Fitnessstudio der Pugilisten und probierte das Fitnessboxen im Verein aus. Schnell fand sie Gefallen an dem schweißtreibenden Sport. „Mich reizt, dass man beim Boxen auf sich alleine gestellt ist“, sagt sie.

Inzwischen ist Korinek zu den Wettkampfboxern der Pugilisten gewechselt. Dort sind die Frauen in der Unterzahl, neben ihr trainieren noch fünf andere Frauen. Negative Kommentare zu ihrem Hobby habe sie sich aber noch nie anhören müssen, sagt Korinek. „Die meisten Leute finden es megacool, dass ich boxe.“ Drei- bis viermal die Woche ist Boxtraining bei den Pugilisten, daneben trainiert sie Kraft und Ausdauer.

Freunde und Bekannte unterstützen Korinek

Vergangenes Wochenende durfte Korinek das Profiboxen in der Festhalle in Landau mit einem Sparringskampf eröffnen. Kommenden Samstag steht ihr erster eigener bewerteter Kampf an. Mit wem sie beim Baden-Württemberg-Cup in den Ring steigt, steht noch nicht fest.

Mich reizt, dass man beim Boxen auf sich alleine gestellt ist. Katrin Korinek, Wettkampfboxerin

Ihr Ziel? „Natürlich wünscht man sich zu gewinnen“, sagt Korinek. „Aber ich setze mich nicht unter Druck. Ich lasse es auf mich zukommen und versuche, das Beste rauszuholen.“ Am Samstag bringt sie auf jeden Fall jede Menge Unterstützung mit: Von der Tribüne aus wird Korinek von Freunden und Bekannten angefeuert.