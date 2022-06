Bruchsaler Ticketpaten übergeben 9-Euro-Fahrkarten an Bedürftige

Es war eine spontane Idee rund um das 9-Euro-Ticket: Warum solche Fahrkarten nicht an Bedürftige verschenken? Ticketpaten sind in Bruchsal aktiv.

Auf große Resonanz stieß die Idee, auch in Bruchsal 9-Euro-Fahrkarten an Menschen zu verschenken, die sich diese Tickets nicht leisten können. Weil sie einfach kein Geld übrig haben für Mobilität. Nun freuten sich alleinerziehende Mütter und Väter, zahlreiche bedürftige Rentner oder auch Obdachlose über die Aktion von „Ticketpaten“.

Andrea Ihle von „Familien in Not“ sowie Manu Peters und Sabrina Miertsch von der Obdachlosenhilfe der Gruppe „Brus’l zeigt Herz“ übergaben zusammen mit Sylvia Hoyer die Fahrkarten.

Hoyer hatte die Aktion ganz spontan über soziale Netzwerke angestoßen. „Es war überwältigend, wie viele Menschen sich Anfang Juni gleich gemeldet haben und spendeten. Aus Bruchsal und von überall her“, berichtet Hoyer.

Über 20 9-Euro-Tickets pro Monat

Um den Zuspruch bewältigen zu können, nahm sie Kontakt mit Manu Peters auf und auch der Südstadtverein beteiligte sich, um die Menschen zu finden, die Unterstützung brauchen könnten. Manu und Andreas Peters kauften die Fahrkarten. Sie konnten mit den Spenden 20 Tickets für Juni, 20 für Juli und auch schon 32 für August erstehen.

Überreicht wurden viele bei einem Treffen in der Südstadt am Linkenheimer Weg. „Gerade für Familien waren schon die Fahrkarten für Ferienzeit im Juli und August besonders wertvoll“, so Sylvia Hoyer. Über ihre Mitstreiterinnen, die zu den bedürftigen Personen seit Jahren Kontakt haben, wurde aus der Idee die konkrete Hilfe an richtiger Stelle.