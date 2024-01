Feuer in Bruchsaler Wohnung: Viele Einsatzkräfte rücken aus

Am Montagmorgen kommt es in der Peter-und-Paul-Straße in der Bruchsaler Kernstadt zu einem Wohnungsbrand. In diesen Minuten ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort.

Schock am Montagmorgen: Aus einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Bruchsaler Peter-und-Paul-Straße dringt dichter, schwarzer Rauch. Die Feuerwehr ist mit Blaulicht und Sirenen auf der Anfahrt.

Feuerwehrkommandant Bernd Molitor bestätigt gegen 11 Uhr: „Wir haben einen aktiven Wohnungsbrand.“ Ein Ölofen in dem alten Haus sei wohl überhitzt, so die erste Information. Der Ofen stand komplett in Flammen. Als erste Maßnahme habe man die Ölzufuhr gestoppt. Danach begannen die Löscharbeiten.

Von Verletzten ist bisher nicht die Rede

Die Wohnung sei total verraucht. Dunkler, schwarzer Rauch dringt durch die Fenster im ersten Obergeschoss auf die Straße. In der Peter-und-Paul-Straße kommen immer mehr Einsatzkräfte zusammen. Der restliche Verkehr in dem Wohngebiet kommt zum Erliegen. Verletzt, so eine erste Einschätzung der Feuerwehr, scheint niemand zu sein.

In diesen Minuten dauern die Löscharbeiten weiter an. Auch eine Drehleiter aus Bad Schönborn wurde angefordert.

