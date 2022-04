Auch wenn Yasemin Ameti aus Bruchsal im Halbfinale von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ ausgeschieden ist, kann sie im Finale noch eine Reise gewinnen.

Am Sonntag, 10. April, um 16.30 Uhr wird das Finale „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ bei SAT.1 gezeigt.

Woche für Woche stellten sich 20 Kandidaten dem Kampf gegen das Übergewicht – darunter auch die Bruchsalerin Yasemin Ameti. Sie und die anderen Kandidaten können im Finale zeigen, wie viel sie abgenommen haben.

Im Halbfinale flog Ameti zwar raus, aber im Finale hat sie die Chance, eine Wellnessreise zu gewinnen, wenn sie von den Nicht-Finalisten am meisten abgenommen hat.

30-Jährige hat Balance gefunden

„Ich habe meine Balance gefunden, indem ich mich stark auf nur eine Sache fokussiere“, sagt die 30-jährige Bruchsalerin heute. Sie war im Team von Ramin Abtin. „Aus Niederlagen lernt man viel mehr als aus Siegen.

Was mein Team gelernt hat? Nie aufzugeben. Ich habe mein Team an seine Grenzen gebracht, um Erfolgserlebnisse zu schaffen“, so der Trainer, der aus Pforzheim kommt.