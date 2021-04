Gemeinderat verschiebt Entscheidung

Beim Geothermie-Projekt in Waghäusel sind noch viele Fragen offen

Die Deutsche Erdwärme will in Waghäusel Thermalwasser aus 4.000 Metern Tiefe gewinnen. Dadurch unterscheide sich Waghäusel ganz wesentlich vom Geothermie-Projekt in Vendenheim bei Straßburg.