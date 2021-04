Türen mit Hammer eingeschlagen

Jugendliche brechen in Schule in Karlsdorf-Neuthard ein und klauen Laptops

Zwei Jugendliche sind in der Nacht von Freitag auf Samstag wohl in die Sebastianschule in Karlsdorf-Neuthard eingebrochen und haben zwei Laptops geklaut, wie die Polizei mitteilte.