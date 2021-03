Wer wird der neue Bürgermeister in Kraichtal? Noch sechs Kandidaten sind beim zweiten Wahlgang am 28. März im Rennen. Im Live-Ticker halten wir die Entwicklungen für Sie fest.

Die Landtagswahl am 14. März hatte ein deutliches Ergebnis, bei der Bürgermeisterwahl in Kraichtal sah es am gleichen Tag noch anders aus. Im ersten Wahlgang in Kraichtal, den die BNN ebenfalls tickerte, konnte sich keiner der sieben Bewerber direkt durchsetzen und die absolute Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen erlangen.

Tobias Borho (SPD) kam am 14. März auf 35,57 Prozent und lag damit in Führung. Ihm folgten Jonas Lindner (CDU) mit 31,05 Prozent und Lucien Kacsányi (Freie Wähler) mit 23,46 Prozent. Susanne Lindacker (Grüne) bekam 6,99 Prozent, die weiteren drei Bewerber kamen zusammen auf unter drei Prozent.

Wie von vielen erwartet kommt es damit zum zweiten Wahlgang am 28. März. Nicht alle Bewerber bleiben dabei: Nach dem ersten Wahlgang teilte Susanne Lindacker mit, aus der Bürgermeisterwahl Kraichtal auszusteigen. Damit sind noch sechs Bürgermeister-Kandidaten in der zweiten Runde dabei, weitere Bewerber kamen nicht dazu. Es genügt eine relative Mehrheit der Wählerstimmen.

Live-Ticker zum zweiten Wahlgang in Kraichtal