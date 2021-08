Warum für Lisa Drexler aus Kraichtal der Wechsel zum KSC der richtige Schritt war

Genau wie ihr Bruder Tim durchlief Lisa Drexler das Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim und spielte in der zweiten Frauen-Bundesliga. Nun wechselte die 20-jährige Fußballerin zum KSC in die Regionalliga.

Fußballerisch hat Lisa Drexler trotz ihrer erst 20 Jahre schon einiges erlebt. Neun Jahre Erfahrung im Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim und drei Spielzeiten in der zweiten Frauen-Bundesliga kann die Kraichtalerin bereits vorweisen, doch das Spiel am Sonntag (16 Uhr) ist auch für sie ein ganz besonderes.

Mit ihrem neuen Verein, dem Karlsruher SC, spielt Drexler erstmals in ihrer Laufbahn im DFB-Pokal.

Hinzu kommt, dass die Partie gegen den 1. FFC Niederkirchen – genau wie alle Trainingseinheiten und Ligaspiele in dieser Saison – in ihrer Geburtsstadt Bruchsal stattfindet. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei der talentierten Fußballerin. „Der DFB-Pokal ist schon nochmal was anderes“, findet sie.