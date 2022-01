Ulrich Hintermayer wird vorerst nicht Ehrenbürger der Stadt Kraichtal

Die Stadt Kraichtal will ihrem früheren Bürgermeister Ulrich Hintermayer die Ehrenbürgerwürde verleihen. Wegen der Corona-Pandemie wird daraus erst einmal nichts.

Ulrich Hintermayer wird nicht Ehrenbürger der Stadt Kraichtal – zumindest vorerst. Eigentlich hätte dem früheren Bürgermeister, der sein Amt 16 Jahre lang bekleidete, beim städtischen Ehrenabend am 1. April die Ehrenbürgerwürde verliehen werden sollen. Wegen Corona wird daraus erst einmal nichts.

Auf Vorschlag der Verwaltung hätte Hintermayer ursprünglich bei der Sitzung des Gemeinderats zum Ehrenbürger ernannt werden sollen. „In seiner 16-jährigen Amtszeit hat er eine Vielzahl von Projekten abgearbeitet…“, heißt es dazu in der Vorlage.

Es folgt eine lange Liste von Verdiensten, die sich der frühere Bürgermeister erworben habe. Angefangen mit dem „größte Bauprojekt, auch in der Geschichte der Stadt Kraichtal“ – dem Bau der Gemeinschaftsschule in Münzesheim.

Hinzu kommen weitere städtebauliche Projekte wie das Baugebiet „Auf der Klamme“, die neue Zufahrtsstraße in Menzingen, Dorfsanierungsprogramme in Landshausen und Menzingen oder auch der Neubau der Mehrzweckhalle in Bahnbrücken.

Hintermayer habe sich stets für die Weiterentwicklung der Schul- und Kindergartenlandschaft eingesetzt und neben der bereits genannten Gemeinschaftsschule den Ausbau der Kinderbetreuung vorangebracht sowie die Kinderkrippe in Münzesheim gebaut. Ebenso wurde die Ganztagesbetreuung ausgebaut und die Ganztagesgrundschule auf den Weg gebracht, schreibt die Verwaltung.

Gemeinderat wünscht sich würdigen Rahmen für Verleihung

Während der 16-jährigen Amtszeit von Hintermayer sind die Museen im Schloss in Gochsheim umgebaut und erweitert worden, sowie verschiedene Konzertreihen wie Wandelkonzerte, Schlosskonzerte und Rittersaalkonzerte ins Leben gerufen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Ironman Kraichgau habe Hintermayer die Bekanntheit Kraichtals über die Grenzen der Region hinaus gefördert.

Die Verwaltung sei daher der Auffassung, „dass Herr Hintermayer sich bleibende Verdienste um den Aufbau und die Ausstattung der Stadt Kraichtal und ihr heutiges Erscheinungsbild erworben hat, die eine Verleihung der Ehrenbürgerwürde rechtfertigen“.

Auch einen Termin für die Verleihung hatte sich die Verwaltung bereits ausgeguckt: die sollte beim Ehrenabends der Stadt am 1. April sein. Doch daraus wird nichts. Fraktionsübergreifend stellte der Rat den Antrag, die Beratung von der Tagesordnung zu nehmen.

Eine solche Verleihung sollte in würdigem Rahmen stattfinden können, zitierte Bürgermeister Tobias Borho (SPD) aus dem Antrag. Unter Pandemie-Bedingungen sei das nicht möglich. Daher solle das Ansinnen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Da im Rat Einigkeit über dieses Vorgehen bestand, wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt.