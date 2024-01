Der Protest gegen Rechts geht weiter. Am Mittwoch und Freitag wird auch in Kronau und Waghäusel demonstriert. Das haben die Organisatoren vor.

Der Protest gegen Rechts reißt nicht ab. Diese Woche gehen auch in Kronau und Waghäusel Menschen auf die Straße.

Unter dem Motto „Hand in Hand für unser Land – Demokratie erhalten“ ruft der Kronauer Grünen-Ortsverband am Mittwoch, 31. Januar, ab 19 Uhr zu einer Demonstration auf.

Menschenketten in Kronau und Waghäusel geplant

Geplant ist eine Menschenkette vom Fahrraddrehkreuz bis zum Dorfplatz, wie der Vorsitzende Tim Schlochtermeyer in den sozialen Netzwerken mitteilte: „Wir wollen zusammenkommen und ein Zeichen setzen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit.“

Vereine, Parteien und andere Gruppen, die die Demo unterstützen wollen, können sich per Mail an info@gruene-kronau.de wenden.

Zwei Tage später wird in Waghäusel demonstriert. Unter dem Titel „Demokratie verteidigen“ ruft am Freitag, 2. Februar, ab 18.30 Uhr ein breites, überparteiliches Bündnis zu einer Demo am Rathaus auf.

Das teilten Marwin Steidle vom Grünen-Ortsverband und David Heger vom SPD-Ortsverein Waghäusel mit, die die Demo angemeldet haben.

Rund um das Rathaus wollen die Demonstranten „die längste Menschenkette Waghäusels“ bilden. „Waghäusel hat eine lange Demokratiegeschichte. Die badische Revolution und die Schlacht von Waghäusel jähren sich zum 175. Mal. Deswegen zeigen wir, wie auch unsere Vorfahren, klare Kante gegen rechte Umtriebe und kämpfen für eine wehrhafte Demokratie“, heißt es in dem Aufruf.

Alle Parteien außer der AfD demonstrieren in Waghäusel

Laut Veranstalter beteiligen sich 33 Vereine, Organisationen und Kirchen aus Waghäusel an der Kundgebung, darunter auch alle im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppen, ausgenommen die AfD.

In ganz Deutschland gehen seit Wochen Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Bruchsal waren es am Samstag mehr als 1.000 Menschen.

Anlass der bundesweiten Protestwelle waren Enthüllungen über ein geheimes Treffen zwischen Rechtsextremisten und AfD-Politikern.