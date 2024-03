Die Rhein-Neckar Löwen sind in der Handball-Bundesliga an diesem Samstag beim HC Erlangen gefordert. Die Franken sind ein schwieriger Gegner.

Sebastian Hinze blickt nicht gerne zurück, konzentriert sich lieber auf die Aufgaben, die vor ihm und seiner Mannschaft liegen. Für die Rhein-Neckar Löwen ist dies das Auswärtsspiel an diesem Samstag (19 Uhr) beim HC Erlangen.

Trotzdem fiel Hinzes Blick zunächst einmal in Richtung European League: „Es war wichtig, dass wir am Dienstag gewonnen haben“, kommentierte er den sportlich unbedeutenden 27:23-Erfolg gegen Gornik Zabrze.

Gleicher Kader wie gegen Gornik Zabrze

Ein wichtiger Sieg für das Mannschaftsgefüge, aber vor allem ein Fingerzeig für den weiteren Saisonverlauf, zumal gegen die Polen vor allem im ersten Durchgang noch reichlich Sand im Löwen-Getriebe war.

„Das war sehr fehlerbehaftet. In verschiedenen Formationen waren das Timing und die Aufgabenverteilung für das Team nicht so klar.“ Darauf habe deshalb der Trainingsschwerpunkt in dieser Woche gelegen.

Der Grund dafür ist klar, denn mit der Verletzung von Gustav Davidsson auf Halblinks, der zuletzt ansteigende Form hatte, ist wieder eine neue Konstellation entstanden, müssen Positionen neu besetzt werden und erst wieder Sicherheit reinkommen.

Immerhin: Es sind keine neuen Verletzten hinzugekommen und so wird der Kader, der am Dienstag auf dem Feld stand, auch die Auswärtsfahrt nach Nürnberg antreten.

Das war selten ein gutes Pflaster für die Löwen. „Sie stellen eine sehr aggressive und variable Verteidigung, spielen mit einem guten Tempo nach vorne und haben auch im Positionsangriff ihre Waffen“, warnte Hinze, als er den Blick wieder nach vorne gerichtet hatte.