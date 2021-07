In Deutschland muss sich Jürgen Trautwein immer wieder umgewöhnen. „Im Supermarkt fährt mir jemand mit dem Einkaufswagen an den Fuß und hält das für selbstverständlich, ohne sich zu entschuldigen“, sagt der Künstler mit Wohnsitz in den USA, wo es höflicher zugeht, ergänzt aber auch: „Mit der Zeit fällt es dann hier nicht mehr auf.“ Dann wird es ihm wichtiger, in der Heimat die Ruhe des Waldes, die Kraichgaulandschaft und die alten Kontakte zu genießen.

Die meiste Zeit des Jahres lebt der gebürtige Bruchsaler mit seiner Frau Silvia Nonnenmacher unter 800.000 Einwohnern von San Francisco, dort hat er in Downtown Wohnung und Atelier.

Das Paar lebt seit 25 Jahren in der Künstlerszene, und in den USA gibt es Sammler für Trautweins expressionistische oder minimale abstrakte Malerei. „San Francisco ist voll schöner Energie, es fühlt sich an wie eine europäische Stadt, auch wenn die sozialen Probleme gerade im Vorjahr noch offenkundiger wurden. Schon in Oakland begegnet man den typischen USA, die wir weniger mögen“, erzählt Trautwein.