Die Eröffnung der L’Osteria in Bruchsal rückt näher. In wenigen Tagen werden in der Restaurant-Kette im Gewerbegebiet Am Mantel Pizza und Pasta serviert.

Der Eröffnungstermin für die L’Osteria in Bruchsal steht fest: Am Donnerstag, 18. Januar, um 11.30 Uhr öffnet die Restaurant-Kette im Gewerbegebiet Am Mantel ihre Türen.

„Wir freuen uns darauf, mit Schwung loszulegen“, sagte Betreiber Carsten Götze dieser Redaktion. Bereits am Dienstag habe man mit der Produktion begonnen. Ab Donnerstag sollen dann Pizza und Pasta in der neuen Filiale serviert werden.

Bauarbeiten in der L’Osteria Bruchsal sind abgeschlossen

Die Gäste können kommen: Die Bauarbeiten sind laut Götze sowohl im Außen- als auch im Innenbereich abgeschlossen.

Die Fassade ist mit Backstein verkleidet und hat hohe Fenster, über dem Eingang prangt das rote L’Osteria-Logo, das im Dunkeln leuchtet. Im Außenbereich stehen rote Schirme.

Auch innen ist das Gebäude mit Backstein verkleidet. Der Boden ist mit Fischgrätenparkett ausgelegt. Auf zwei Etagen stehen Holztische, Stühle und Barhocker. Von der Decke hängen Lampen, an den Wänden prangen Neon-Schriftzüge.

Der Neubau ist in den vergangenen Monaten auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern entstanden. Innen gibt es laut Götze 210 Plätze, außen weitere 150.

Außerdem sind dort 80 Besucherparkplätze, ein Spielplatz und E-Ladesäulen entstanden. 4,6 Millionen Euro hat Götze dafür nach eigenen Angaben in die Hand genommen.

Eröffnung der L’Osteria in Bruchsal verzögerte sich

Ursprünglich sollte das Haus schon im November an den Start gehen. Aber der Betreiber eröffnete parallel eine weitere Filiale in Baden-Baden und hatte damit alle Hände voll zu tun. Deshalb hatte sich der Eröffnungstermin in Bruchsal ins neue Jahr verschoben.

Rund 60 Arbeitskräfte will Götze in der Bruchsaler L’Osteria beschäftigen. Am Donnerstag soll zunächst der Innenbereich öffnen. Ab März sollen die Gäste dann auch auf der Terrasse des Restaurants sitzen können. Zu essen gibt es italienische Speisen wie Pizza und Pasta.

Auf den Toiletten soll im Hintergrund ein Italienisch-Kurs laufen. Während man sich dort erleichtert, spielt ein Lautsprecher italienische Wörter und Phrasen und deren Übersetzung ab. Zum Beispiel „Buon appetito“ – guten Appetit.

Osteria heißt übersetzt so viel wie „Taverne“. Eine Taverne ist ein italienisches Wirtshaus. Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten begleitet Götze die Entwicklung der Restaurant-Kette in Deutschland. Die begann im Jahr 1999 in Nürnberg. Dort wurde die Mutter aller Osterien eröffnet.

Inzwischen gibt es Filialen der Kette in neun europäischen Ländern. In Deutschland sind es mehr als 160. Das Konzept ist überall dasselbe: In lässigem Ambiente soll frische italienische Küche präsentiert werden.

Neuland betritt Franchise-Partner Götze mit seinem Projekt in Bruchsal nicht. Er betreibt neben der neuen L’Osteria in Baden-Baden Häuser in Pforzheim und Karlsruhe.

Mit L’Osteria eröffnet die nächste Kette in Bruchsal

In Bruchsal hält mit L’Osteria die nächste Restaurant-Kette Einzug. Im Oktober hatte eine Filiale der Fast-Food-Kette Pizza Hut in der Styrumstraße eröffnet. Besonders bei jungen Gästen haben die Ketten viele Fans.

Eine andere Kette konnte sich in Bruchsal dagegen nicht durchsetzen: Royal Donuts in der Kaiserstraße hat inzwischen wieder dicht gemacht. Das Franchise-Unternehmen hatte im Mai 2021 in Bruchsal eröffnet.