Noch eine Messerattacke: Am Bruchsaler Bahnhof wird am Montagnachmittag ein Mann verletzt. Die Fahndung läuft auch aus der Luft.

Ein Polizeihubschrauber steht am Montagnachmittag minutenlang über Bruchsal. Was ist da los? Besorgte Blicke richten sich an den Himmel. Die Polizei kennt die Antwort.

Gegen 16 Uhr ist es am Bruchsaler Bahnhof zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen. Am Bahnhofsplatz wurde wohl ein Mann mittels eines Messers verletzt.

Über seinen gesundheitlichen Zustand war zunächst nichts zu erfahren. Aber die Maschinerie setzte sich in Gang. Mit zig Streifenbeamten und einem Hubschrauber suchte die Polizei im Stadtgebiet nach dem mutmaßlichen Täter.

Hubschrauber hält sich über Bruchsal bereit

Gegen 17 Uhr teilt das Präsidium mit: „Wir haben eine Person festgenommen.“ Noch seien die Hintergründe der Tat offen. Auch ob der festgenommene Mann überhaupt in Zusammenhang mit der Tat steht, sei derzeit unklar. „Die Ermittlungen laufen.“ Der Hubschrauber stünde noch bereit, falls weitere Fahndungsmaßnahmen nötig werden.

In vergangener Zeit häufen sich die gefährlichen Attacken mit Messern in der Region. Erst am Montag meldete die Polizei einen Vorfall aus Oberhausen-Rheinhausen, bei dem vier Frauen verletzt wurden.