Großeinsatz der Polizei in Oberhausen-Rheinhausen: Bereits am Samstagabend gegen 22.40 Uhr war es offenbar zu einer gefährlichen Auseinandersetzung in der Adlerstraße gekommen. Wie die Polizei an diesem Montag mitteilt, rückten mehrere Streifenbesatzungen zu einer Familie aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten mehrere wohl zum Teil alkoholisierte Mitglieder einer Familie in Streit. Der Grund dafür? Unklar bislang.

Diese Streitigkeiten mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurden vier Frauen im Alter von 24, 27, 30 und 32 Jahren unter anderem mit Messern verletzt. Tatverdächtig seien zwei Männer im Alter von 50 Jahren und 26 Jahren.

Insgesamt rückten 13 Polizeistreifen nach Oberhausen-Rheinhausen aus

Nach den Festnahmen der beiden Tatverdächtigen, griffen mehrere hinzukommende Männer der Gegenpartei einen der Festgenommenen an und verletzten ihn durch einen Faustschlag im Gesicht, so schildert es die Polizei weiter.

Weitere Angriffe konnten mit einer großen Anzahl von Polizeibeamten verhindert werden, was jedoch im Verlauf zu Widerstandshandlungen führte. Um die Auseinandersetzung zu beenden und die ärztlichen Maßnahmen sowie die ersten Ermittlungen durchführen zu können, waren insgesamt 13 Polizeibesatzungen eingesetzt.

Polizei setzte in Oberhausen-Rheinhausen Pfefferspray ein

Drei Frauen trugen infolge der Messerangriffe leichte Verletzungen davon, eine 32-jährige Geschädigte wurde mit schweren jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm vier Personen vorläufig fest. Teilweise mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen.

Die Festgenommenen müssen nun unter anderem mit Anzeigen wegen Körperverletzung in mehreren Fällen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Messerattacken häufen sich

Zuletzt kam es in der Region immer wieder zu gefährlichen Messerattacken, so etwa zuletzt in Wiesental. Dort wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Besonders brutal war ein Philippsburger vorgegangen, der vor knapp einem Jahr seine Ehefrau mit 26 Messerstichen getötet hat und der vor Kurzem verurteilt wurde.