Andrea Maier geht ins Detail. Ausführlich schildert sie ihrem Kunden die Funktionen und Vorzüge des nagelneuen E-Bikes: Gangschaltung, Schiebehilfe, Akkuladung, Bremsen. Die Fahrräder mit Elektromotoren sind seit Jahren der Renner, und während der Pandemie klettern die Verkaufszahlen noch steiler nach oben.

Diese Erfahrung haben nicht nur Andrea und Klemens Maier vom Oberhausener Radsporthaus oder Jürgen Diewald vom Zweiradshop in Münzesheim gemacht. Vor allem die Elektroräder „treiben den Absatz in die Höhe“, hat der Verband des deutschen Zweiradhandels (VDZ) in seiner Bilanz für das Jahr 2020 festgestellt.

Andrea Maier nickt zustimmend. „Die Nachfrage ist viel größer als in den Jahren zuvor“, teilweise habe sie sich verdoppelt, sagt sie. Das gelte besonders für die elektrisch angetriebenen Drahtesel, die oft auch als Lastenräder auf den Wunschlisten stehen.