„Östringen zeigt Flagge“: Demo gegen Rechtsextremismus geplant

Die Initiatorin erwartet mindestens 200 Demonstranten zur Kundgebung auf dem Kirchberg am Samstag. Was genau geplant ist.

Der Protest gegen Rechtsextremismus geht weiter. Auch in Östringen wollen diese Woche Menschen demonstrieren. Am Samstag, 2. März, ist ab 13.30 Uhr unter dem Motto „Für Demokratie und Menschenrechte – Östringen zeigt Flagge“ eine Kundgebung auf dem Kirchberg geplant.

Das teilte Birgit Michaelsen-Bednarski mit, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins und Initiatorin der Demo. „Wir wollen die Demokratie und die Menschenrechte erhalten und für Vielfalt eintreten.“

Sie rechnet mit mindestens 200 Teilnehmern. Alle Fraktionen des Gemeinderats seien vertreten. Außerdem Vereine, Verbände, Apotheker und Mediziner.

Am Freitag, 1. März, wird in Bruchsal demonstriert

Auch in Bruchsal wird diese Woche wieder demonstriert: Am Freitag, 1. März, ruft zum zweiten Mal ein breites Bruchsaler Bündnis ab 18 Uhr zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz auf.

In ganz Deutschland gehen seit Wochen Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Zur ersten Kundgebung in Bruchsal kamen mehr als 1.000 Menschen. In etwa genauso viele gingen in Waghäusel auf die Straße. In Bad Schönborn waren es um die 750 Demonstranten, in Kronau kamen rund 200 zusammen.

Anlass der bundesweiten Protestwelle waren Enthüllungen über ein geheimes Treffen zwischen Rechtsextremisten und AfD-Politikern.