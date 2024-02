Die Ortsteilwehr steht vor dem Aus: Zu wenige Brandlöscher sind tagsüber in Eichelberg, die Sicherheit ist so nicht gewährleistet. Liegt die Lösung in Tiefenbach?

Die Aufregung im Östringer Ortsteil Eichelberg ist groß: Die Feuerwehr stehe vor dem Aus, heißt es. Tatsächlich ist es um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehrabteilung Eichelberg schlecht bestellt. Das ist auch bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich geworden.

Der Kommandant der Feuerwehr-Abteilung teilte Bürgermeister Felix Geider (FWV) mit, dass es ihm aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich sei, seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr weiter auszuüben. Zudem ist für eine einsatzfähige Feuerwehrabteilung schon seit einiger Zeit keine hinreichende Personalstärke mehr vorhanden.

„Für eine Abteilung braucht es 18 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. In Eichelberg sind es derzeit acht Kräfte“, erläuterte Östringens Feuerwehrkommandant Uwe Fellhauer kürzlich dem Gemeinderat.

Einsatzfähig bedeutet auch, dass genügend ehrenamtliche Brandlöscher und -löscherinnen erreichbar und nötigenfalls schnell vor Ort sein können. Arbeiten die Helfer außerhalb des Ortes und womöglich weiter entfernt, ist das nicht gegeben.

Mit der Abteilung in Tiefenbach arbeitet man schon intensiv zusammen

Seit etwa zwei Jahren bestehe daher eine enge Kooperation mit der Abteilung Tiefenbach bei Einsätzen und Übungen, so Fellhauer. „Es ist schon ewig so, dass Tiefenbach ausrückt, wenn es in Eichelberg brennt, weil tagsüber niemand in Eichelberg verfügbar ist“, bestätigt der stellvertretende Abteilungskommandant Alexander Mahlschnee.

Zwar gebe es in Eichelberg noch etliche ausgebildete Feuerwehrleute, die aber aus unterschiedlichen Gründen aus dem Ehrenamt ausgeschieden seien. Ob diese zu reaktivieren wären, bezweifelt Mahlschnee. „Leider ist auch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass sich wieder genügend aktive Feuerwehrmänner und -frauen für Eichelberg finden werden“, so auch Fellhauer im Gemeinderat.

Damit stehe die Frage der Fusion der beiden Abteilungen Eichelberg und Tiefenbach im Raum. „Aufgrund dieser Entwicklung steht die Stadt vor der Entscheidung, die Feuerwehrabteilung Eichelberg aufzulösen und in die Feuerwehrabteilung Tiefenbach zu integrieren.

Für den anstehenden Fall der Auflösung der Abteilung Eichelberg erarbeitet die Abteilung Tiefenbach derzeit ein Konzept zu den künftig modifizierten Abläufen bei Feuerwehreinsätzen sowie zur Nutzung der Fahrzeuge und Gerätschaften“, so Fellhauer.

Einwohnerversammlung in Eichelberg soll Fragen klären

Bei einer Einwohnerversammlung am Donnerstag, 22. Februar, ab 19 Uhr im Clubhaus Eichelberg will die Feuerwehr über die aktuelle Situation informieren und Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner beantworten. Die Entscheidung liegt letztlich beim Gemeinderat.