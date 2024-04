Nach vielen Rückschlägen in den vergangenen Jahren spielt Nico Charrier in dieser Saison endlich wieder regelmäßig. Mit dem FC Östringen II mischt der ehemalige Regionalligaspieler die Fußball-Kreisklasse A auf.

Als junger Spieler war Nico Charrier auf dem Sprung nach oben. Sowohl sportlich, als auch geographisch. Aus der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC nahm ihn Ex-Coach Jo Zinnbauer mit in den Norden, als er beim Hamburger SV anheuerte. Dort spielte Charrier in der Regionalliga-Mannschaft.

Nico Charrier direkt zum Start beim Hamburger SV verletzungsbedingt ausgebremst

Spielerisch wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, doch der Körper machte dem heute 30-jährigen Familienvater einen Strich durch die Rechnung.

„Vier Spiele lief es richtig gut mit drei Toren. Im fünften Spiel gegen Wolfsburg II wurde ich in der 60. Minute eingewechselt und in der 75. Minute musste ich mit einem Bänderriss wieder runter“, erinnert sich der Offensivspieler noch genau an die Partie im August 2014. Zwölf Wochen war Charrier in der Folge raus. Zinnbauer schaffte den Sprung zu den Profis auf die Bank – dieses Mal ohne das Talent mitzunehmen.

In den letzten drei, vier Jahren war ich dauerhaft verletzt. Nico Charrier

musste viel Geduld mitbringen auf dem Weg zurück an den Ball

Charrier zog es stattdessen 2016 zu Regionalligist TuS Koblenz, weitere Stationen bei den Oberligisten CfR Pforzheim, SV Spielberg und Neckarsulm folgten. „In den letzten drei, vier Jahren war ich dauerhaft verletzt“, blickt Charrier zurück. Ob Muskelbündelriss, Beckenprobleme, Hexenschuss oder eine Operation am Meniskus 2022 – er nahm alles mit.

Nico Charrier hat inzwischen einfach Spaß am Fußball

Ans Aufhören hat er dennoch nie gedacht. „Ich habe mich immer wieder zurückgekämpft. Wenn man seit seinem fünften Lebensjahr Fußball spielt, will man es auch nicht wegen einer Verletzung aufgeben.“ Heute steht allerdings eher der Spaß im Vordergrund.

Und den hat er bei der zweiten Mannschaft des FC Östringen II. Als Aufsteiger mischt die Mannschaft die A-Klasse auf, steht derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz.

Der in Östringen lebende Kicker gibt zu, dass er zu Beginn ein paar Schwierigkeiten hatte, sich in der Liga zurecht zu finden. Doch inzwischen ist Charrier eine wichtige Säule, erzielte in 17 Einätzen zwölf Tore. Zuletzt steuerte er sogar drei Treffer zum 4:0-Heimsieg gegen den FC Kirrlach II bei.

FC Östringen II klopft an die Tür zur Kreisliga

Der Weg scheint direkt in die Kreisliga zu führen, auch wenn der Stürmer noch etwas zurückhaltend ist: „Es sind noch sechs Spiele. Wir haben zwar vier Punkte Vorsprung, aber man weiß ja, wie schnell es im Fußball geht.“

Neben dem großen Saisonziel hat Charrier auch noch eine besondere Rechnung im Derby gegen Odenheim am 28. April offen. Im Hinspiel (3:3) musste er als Innenverteidiger agieren, „da gingen zwei Gegentore klar auf mich.“ Nun will er mit Offensivaktionen dafür sorgen, dass die drei Punkte in Östringen bleiben.

Nico Charrier wird spielender Co-Trainer in Östringen

Kommende Saison will er sich zudem noch stärker im Team einbringen, wird dann die Rolle als spielender Co-Trainer einnehmen. Vielleicht der Start einer zweiten Karriere im Fußball, die ebenfalls weiter nach oben führen kann.