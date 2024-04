Über Langeweile konnten sich die Zuschauer auf den Fußballplätzen in der Region am vergangenen Wochenende wahrlich nicht beschweren. Alleine in der A-Klasse landete das runde Leder 29 Mal im Netz.

Ein Akteur drückte dem Spieltag dabei klar seinen Stempel auf: Taylan Kurt vom TSV Stettfeld. Der Spielertrainer traf beim 7:0-Erfolg über Oberhausen gleich fünffach.

FC Untergrombach dank Andrei Moldovan weiter auf Aufstiegskurs

Der 31-jährige Mittelfeldspieler scheint in seinen letzten Spielen für den TSV noch einmal alles rausholen zu wollen. Kommende Saison will er das Traineramt ruhen lassen und nochmals höherklassig die Fußballschuhe schnüren. Wohin es ihn zieht, ist offen.

Doch es scheint so, dass er sich unbedingt mit dem Aufstieg verabschieden möchte. Aktuell hat Stettfeld als Dritter vier Punkte Rückstand auf eine der beiden begehrten Plätze, die in die Kreisliga führen.

Kirrlachs Komlan Agbegniadan muss sich weiter gedulden

Auf dem direkten Weg dorthin befindet sich weiterhin der FC Untergrombach. Maßgeblichen Anteil daran hat Andrei Moldovan. Der 38-jährige Stürmer erzielte beim 3:0-Erfolg über den TSV Rheinhausen zuletzt einen Hattrick und steht damit bei bereits 28 Treffern.

Er rückte beim BNN-Torjägercup damit auf Rang drei nach vorne und ließ Komlan Agbegniadan vom FC Kirlach hinter sich. Der Landesliga-Kicker blieb auch im Derby gegen den FC Heidelsheim torlos und wartet nun bereits seit 598 Minuten auf ein Erfolgserlebnis.

Florian Figlus vom SV Kickers II verdoppelt seine Torausbeute

Einen nahezu perfekten Tag erwischte auch die zweite Mannschaft des SV Kickers Büchig in der Kreisklasse B Kraichgau und feierte einen 11:2-Sieg über den 1. FC Bruchsal II. Gerade einmal zehn Minuten benötigte Florian Figlus, um einen lupenreinen Hattrick für die Hausherren zu erzielen. Der Mittelfeldspieler verdoppelte damit zugleich sein Torkonto in dieser Saison.

Schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit schnürte in der B-Klasse Hardt Leon Ramp vom VfR Kronau II einen Dreierpack. Erst jubelte der Stürmer beim letzten Heimspiel gegen Rheinhausen II mehrfach, sorgte er nun für den klaren 3:0-Auswärtserfolg gegen die Spvgg Oberhausen II.

„Maschine“ Peekes schlägt für Karlsdorf dreifach zu

Auch in der Kreisliga kam Ramp in dieser Saison zu zwei Kurzeinsätzen. Dort bestimmen allerdings andere Namen das Geschehen. So wie Mario Peekes beim FC Karlsdorf. Der Angreifer stieß am vergangenen Wochenende ebenfalls zum Club der Dreifach-Torschützen, steht nun bei 18 Treffern. Der Linksfuß machte damit einmal mehr seinem Spitznamen „Maschine“ alle Ehre.

Neun Tore fehlen ihm noch, um seine persönliche Bestmarke einzustellen. Sieben Spieltage bleiben Peekes noch Zeit dafür.