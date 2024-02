Nukleare Abwicklung

Strahlende Abfälle: So füllen sich die Zwischenlager in Eggenstein-Leopoldshafen und in Philippsburg

Die Zwischenlager in Eggenstein-Leopoldshafen und in Philippsburg füllen sich mit radioaktiven Abfällen aus dem Atomzeitalter, ein Ende ist nicht in Sicht. Jahrzehntelang wird das hochgiftige Material noch die Region belasten.