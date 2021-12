Trotz Corona-Einschränkungen

Einzigartiges Dorfprojekt in Rheinsheim: Der Start in Etappen ist im Bürgerhaus Löwen geglückt

Es ist ein in der Region einzigartiges Projekt: Das Bürgerhaus Löwen in Rheinsheim. Eine Genossenschaft bringt Lebensmittelladen, Lokal und Gästezimmer in den Ort. Doch im Corona-Jahr lief der Beginn anders als gedacht.