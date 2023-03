Getötete Frau in Philippsburg: Polizei nimmt Ehemann fest

Nach der Tötung einer 36-jährigen Frau am Samstagnachmittag in Philippsburg haben die Ermittler der Sonderkommission am Donnerstagabend den Ehemann der Getöteten vorläufig festgenommen. Dies geht aus einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

Der Mann stehe im dringenden Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben, heißt es. Der 36-jährige Tatverdächtige soll am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivlage dauern an.

Gerüchteküche spricht von Messerstichen

Die 36-jährige Mutter zweier kleiner Kinder wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Sie starb – vermutlich durch Messerstiche – am Samstagnachmittag. Seither laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Mit schwersten Verletzungen war die Frau am Samstag gegen 15 Uhr in ihrer Wohnung in Philippsburg gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, blieben sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen erfolglos. Die Mutter zweier Kinder starb an den Folgen ihrer Verletzungen.