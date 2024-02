Größerer Polizeieinsatz in einer Bruchsaler Apotheke

Zu einem größeren Einsatz der Polizei mit Rettungswagen kam es am Donnerstagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr bei einer Apotheke in der Bahnhofstraße in Bruchsal. Der Einsatz hatte bei Passanten und Reisenden an der Bushaltestelle Rendezvous für Aufsehen gesorgt.

Auf den Polizeieinsatz angesprochen, verwies der Apotheken-Betreiber auf den Datenschutz. Er wollte keine weiteren Details mitteilen.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe bestätigte den Einsatz in der Bahnhofstraße, bei dem auch ein Rettungswagen angefordert worden war.

Polizei spricht von Bedrohung

Die Polizei sei um 17.12 Uhr alarmiert worden. Als Grund gab die Polizeisprecherin innerbetriebliche Streitigkeiten zwischen den Mitarbeitern an.

„Dabei ist auch eine Bedrohung gefallen“, so die Polizeisprecherin weiter. Bei der Polizei ist man alarmiert, denn am 10. März hatte in Karlsruhe ein Geiselnehmer in einer Apotheke am Kongresszentrum Beschäftigte und Kunden bedroht und die ganze Stadt in Atem gehalten.

„Die Angaben der Polizei kann ich nicht bestätigen“, sagte der Apotheker auf BNN-Anfrage. Nach Informationen dieser Redaktion aus dem Umfeld der Apotheke soll es seit dem Betreiberwechsel vor ein paar Jahren aber immer wieder Schwierigkeiten gegeben haben.