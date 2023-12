Bildung und Sport sind der Zugang zu einem besseren, selbstbestimmten Leben, sagt Richard Agbonifo. Mit seinem Verein will er Kindern in Nigeria das ermöglichen. Jetzt plant er eine große Benefizveranstaltung.

Richard Agbonifo ist Gründer des Vereins „Hand2Hand for Nigeria“ aus Ubstadt-Weiher, der Kinder in Nigeria mit Sport und Bildung fördert. „So können wir ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen“, sagt der ehemalige Profihandballer und heutige Teamleiter bei Volocopter. Mit einem Benefizkonzert in Bruchsal soll die Arbeit des Vereins noch bekannter werden.

Warum haben Sie Ihren Verein gegründet?

Agbonifo In Deutschland ist der Zugang für Bildung und Sport für Kinder selbstverständlich. In Nigeria ist das nicht so. Es herrscht vielerorts Armut. Kinder müssen ihre Familien unterstützen und müssen hausieren gehen. Die Schule kommt zu kurz. Das wollen wir ändern. Bildung und Sport sind der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Deshalb bin ich oft in Nigeria und leiste Aufklärungsarbeit.

Was konnten Sie schon erreichen?

Agbonifo Die Hilfsarbeit mache ich seit zwei Jahren, seit einem Jahr gibt es den Verein. Inzwischen konnten wir schon zwölf Stipendien vergeben. Bald werden sechs weitere Kinder dazukommen. Sie sind wichtige Vorbilder. An ihnen sieht man, wie eine andere Perspektive das ganze Leben verändern kann. Auch die Spenden von neuwertigen Sportartikeln übergeben wir vor Ort. Es sind kleine Schritte, aber wir wollten nicht nur über die Probleme reden, sondern selbst etwas machen.

Benefizkonzert mit zwei Bands in Bruchsal

Nun haben Sie ein Benefizkonzert in der Bruchsaler Fabrik geplant. Was möchten Sie damit bezwecken?

Agbonifo Wir möchten unsere Arbeit bekannter machen. Ein Freund hat mir den Impuls gegeben, dass eine Benefizveranstaltung helfen könnte. Der Eintritt zum Konzert mit zwei Bands ist frei, aber jeder, der möchte, kann etwas spenden. Mir ist es wichtig, dass unsere Arbeit transparent ist. So mache ich das auch gegenüber den Vereinsmitgliedern. Ich bin froh über das Team, das mich hier unterstützt.