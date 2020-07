Vorsitzender des Kreisbauernverbands kritisiert Produktionsdruck und fehlende Perspektiven

Die Stimmung ist sehr aufgewühlt. Die Anschuldigungen der Gesellschaft gegen die Landwirte haben sich in den vergangenen Jahren hochgeschaukelt. Um diese unerträgliche Entwicklung zu beenden, streben wir in Baden-Württemberg eine Art Gesellschaftsvertrag an. Wir wollen Landwirtschaft, Naturschutz, Verbraucher und Politik an einen Tisch bringen und definieren, wie die Landwirtschaft in zehn Jahren aussehen soll.