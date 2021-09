Neue Verzögerungen zum Schluss

Unterführung am Bahnhof Bruchsal wird im November fertig

In Bruchsal sieht man Licht am Ende des Tunnels – im November soll die neue Unterführung am Bahnhof endlich fertig werden. Fast ein Jahr später als ursprünglich geplant. Zum Schluss gab es neue Verzögerungen. Und es gibt Neuigkeiten in puncto Irish Pub.