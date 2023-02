Zehn Bewerberinnen und Bewerber

Begehrter Posten: Was Sie zur anstehenden Bürgermeister-Wahl in Waghäusel wissen müssen

In Stutensee hatten sich 2021 insgesamt 14 Bewerberinnen und Bewerber auf den Posten „Beigeordneter“ Hoffnung gemacht. In Waghäusel sind es immerhin zehn: Und so läuft das Prozedere.